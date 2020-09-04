Опубликованы первые изображения новых Renault Logan и Sandero

Компания Dacia опубликовала первые тизеры седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway следующего поколения, которые в России продаются под маркой Renault. Премьера новинок ожидается в ближайшие недели, а в начале 2021 года машины появятся на европейском рынке, пишет портал Wroom.ru.

Судя по изображением, новые Renault Logan и Sandero утратят угловатые очертания и обзаведутся более сбалансированными пропорциями. Машины будут построены на упрощенной платформе CMF-B. Моторную гамму составят бензиновые литровые двигатели мощностью 65 или 100 л. с., а также дизели объемом 1,5 литра, развивающие 85 или 115 л.с. Моторы будут работать совместно с 48-вольтовой бортовой сетью и стартером-генератором.

Напомним, в России с 2014 года продаются модели Renault Logan и Sandero второго поколения, которые два года прошли легкий рестайлинг. Среди основных отличий обновленных моделей значатся, в частности, более современная головная оптика и оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера. Кроме этого, одним из ключевых элементов экстерьера стали светодиодные дневные ходовые огни с характерной С-образной формой. Также изменения во внешнем виде затронули фальш-решетку радиатора, новый бампер и противотуманные фары.

Что касается интерьера, то на обновленные Logan и Sandero устанавливается новое рулевое колесо. Изменения претерпела и задняя центральная консоль с подстаканником: диаметр держателя был увеличен до 75 мм, а его глубина – до 70 мм. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

Обновленные Logan и Sandero оснащаются теми же моторами и коробками передач, что и предшественники: это три двигателя объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.), которые работают в паре с механической или автоматической трансмиссией.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».