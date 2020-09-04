Купе Infiniti Q60 доступно в России с новым двигателем

Российские дилеры Infiniti начали продажи спортивного купе Q60 c 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 211 л.с., 7-ступенчатой автоматиеской трансмиссией с функцией ручного переключения передач и задним приводом. Модель будет представлена в единственной комплектации Premium по цене 3 млн 399 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Оснащение Q60 2020 модельного в комплектации Premium включает отделку интерьера черной или светлой кожей, вставками из алюминия и темным потолком, спортивные сиденья с электрорегулировками водителя и пассажира в 8 направлениях, спортивные передний и задний бамперы и пороги, задний спойлер, интегрированный в крышку багажника, и 19-дюймовые диски.

Автомобиль имеет электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при экстренном торможении (BA), ABS, систему динамической стабилизации (VDC). Для детских сидений доступны крепления Isofix. Cистема Welcome Lighting автоматически зажигаетсвет в салоне и диодное освещение в ручках дверей, а также светодиодные габаритные огни, когда водитель открывает автомобиль. На центральной консоли Q60 размещены два сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый), которые являются частью мультимедийной системы InTouch.

Такие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.