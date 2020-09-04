Jeep Compass в августе стал бестселлером марки в России | АВТОСТАТ

Jeep Compass в августе стал бестселлером марки в России

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Jeep Compass в августе стал бестселлером марки в России

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Jeep в августе реализовали 244 внедорожника, что на 91% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, рост продаж фиксируется второй месяц подряд, что в компании FCA Russia, в частности, связывают с эффектом отложенного спроса, возникшим во время приостановки деятельности на протяжении предыдущих месяцев и ослаблением рубля. За восемь месяцев 2020 года продажи Jeep составили 1094 автомобилей (-12%), согласно данным АЕБ.

Самой популярной моделью Jeep в России по итогам августа стал компактный внедорожник Jeep Compass – в прошлом месяце было реализовано 100 таких автомобилей против 14 машин годом ранее. С начала 2020 года одним из самых востребованных автомобилей в модельной линейке Jeep является полноразмерный внедорожник Grand Cherokee.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки jeep jeep compass

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