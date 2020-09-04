Jeep Compass в августе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Jeep в августе реализовали 244 внедорожника, что на 91% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, рост продаж фиксируется второй месяц подряд, что в компании FCA Russia, в частности, связывают с эффектом отложенного спроса, возникшим во время приостановки деятельности на протяжении предыдущих месяцев и ослаблением рубля. За восемь месяцев 2020 года продажи Jeep составили 1094 автомобилей (-12%), согласно данным АЕБ.

Самой популярной моделью Jeep в России по итогам августа стал компактный внедорожник Jeep Compass – в прошлом месяце было реализовано 100 таких автомобилей против 14 машин годом ранее. С начала 2020 года одним из самых востребованных автомобилей в модельной линейке Jeep является полноразмерный внедорожник Grand Cherokee.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.