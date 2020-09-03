Какие автомобили покупают в Казахстане: ТОП-10 марок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане» составили рейтинг автомобильных брендов, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей соседней республики.

Так, за 7 месяцев 2020 года ими было куплено почти 40 тыс. новых легковых автомобилей, 22% которых пришлись на российскую марку LADA (8,7 тыс. шт.). Немного отстает от лидера корейский Hyundai (7,8 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров японская Toyota (5,7 тыс. шт.).

Кроме этого, с января по июль казахстанцы приобрели 5,4 тыс. автомобилей узбекского бренда Ravon, который в марочном рейтинге сумел опередить корейскую KIA (3,8 тыс. шт.). Также в ТОП-10 популярных марок на рынке Казахстана попали: Renault (1,2 тыс. шт.), Nissan (1,1 тыс. шт.), Volkswagen (1 тыс. шт.), Lexus (800 шт.) и JAC (640 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года казахстанский авторынок демонстрирует рост (+8,5%), несмотря на июльское падение (-4%). Более полная информация об этом содержится здесь.