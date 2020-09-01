Volkswagen выпустил в Китае новый кросс-универсал

Компания Volkswagen обновила семейство лифтбеков и универсалов CC для китайского рынка. Линейка пополнилась новым кросс-универсалом CC Shooting Brake – от европейского Arteon Shooting Brake модель отличается увеличенным дорожным просветом, обвесом, оснащением и безальтернативным силовым агрегатом.

Как пишет портал Motor.ru, совместное предприятие FAW-Volkswagen доработало семейство CC по лекалам «глобального» Arteon: экстерьер и интерьер изменилась незначительно, а расширение моторной гаммы для китайских лифтбеков и универсалов не предусмотрено. Зато в Поднебесной у лифтбека появилась эксклюзивная кросс-версия CC Shooting Brake, ориентированная на практичность, а не на спорт.

«Приподнятый» китайский аналог Arteon Shooting Brake выделяется пластиковым защитным обвесом по периметру кузова, рейлингами на крыше, дисками меньшего размера, упрощёнными фонарями и хромированной накладкой на крышке багажника. Адаптированное шасси для плохих дорог с увеличенным клиренсом – стандартное оснащение для всех Volkswagen CC, так что по этому параметру универсал не отличается от лифтбека.

Все Volkswagen CC в Китае продаются с безальтернативным 220-сильным (350 Нм) бензиновым турбомотором 2.0, передним приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Поскольку модель локализована на предприятии FAW-Volkswagen, расширять гамму версий не планируется. Продажи нового кросс-универсала Volkswagen на внутреннем рынке стартуют осенью. В настоящий момент Volkswagen CC стоит в Китае от 247 до 302 тыс. юаней (от 2,66 до 3,26 млн рублей), и после рестайлинга цены вряд ли заметно увеличатся.

В России продажи Volkswagen Arteon начались менее трех месяцев назад, причем в нашей стране предлагается дорестайлинговый лифтбек исключительно с передним приводом, 7-ступенчатым «роботом» и 190-сильным турбомотором 2.0 в богатых комплектациях с обвесом R-Line. Цены на Volkswagen Arteon стартуют с 2 млн 639 тыс. рублей.

Цены на другие автомобили на российском рынке можно быстро узнать на сайте «Цена авто».