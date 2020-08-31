Волгоградский каршеринг Bi-Bi.car расширил свой автопарк. Поставщиком транспорта выступила лизинговая компания «Каркаде», которая предоставила каршерингу 14 новых автомобилей Volkswagen Polo и KIA Optima. Всего с начала года сервис взял в лизинг у «Каркаде» 60 автомобилей Smart ForTwo, Smart ForFour, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и KIA Optima, сообщает пресс-служба лизинговой компании.

Каршеринг Bi-Bi.car начал работать в Волгограде в мае прошлого года, а затем расширил зону покрытия, включив в нее Ростов-на-Дону, Новороссийск, Анапу, Абрау-Дюрсо и Геленджик. Парк Bi-Bi.car сегодня насчитывает 150 автомобилей, а сам сервис активно развивается в Волгоградской области и Краснодарском крае.

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