Honda в июле увеличила продажи в России на 37%

Российские дилеры Honda в июле реализовали 220 автомобилей, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2020 года в нашей стране было продано 943 машины японской марки (-9%), согласно данным АЕБ.

Безусловным бестселлером Honda в России остается кроссовер CR-V – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 174 покупателя (+22%). Кроссовер Honda Pilot в прошлом году разошелся в количестве 46 единиц – это в 2,6 раза лучше результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Honda запатентовала в России компактный седан City нового поколения. Патентные изображения автомобиля уже появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС). Это значит, что Honda City может появиться на российском рынке.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».