Honda в июле увеличила продажи в России на 37% | АВТОСТАТ

Honda в июле увеличила продажи в России на 37%

285 0

Honda в июле увеличила продажи в России на 37%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Honda в июле реализовали 220 автомобилей, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2020 года в нашей стране было продано 943 машины японской марки (-9%), согласно данным АЕБ.

Безусловным бестселлером Honda в России остается кроссовер CR-V – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 174 покупателя (+22%). Кроссовер Honda Pilot в прошлом году разошелся в количестве 46 единиц – это в 2,6 раза лучше результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Honda запатентовала в России компактный седан City нового поколения. Патентные изображения автомобиля уже появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС). Это значит, что Honda City может появиться на российском рынке.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи honda honda cr-v honda pilot

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно