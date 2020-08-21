Объявлена стоимость кроссовера Mercedes-Maybach GLS

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на кроссовер Mercedes-Maybach GLS, который поступит в продажу к середине осени. Единственная версия Mercedes-Maybach GLS 600 предусматривает битурбомотор V8 4.0 (557 л.с.) со стартер-генератором EQ-Boost, 9-ступенчатый «автомат» и пневматическую подвеску, пишет издание «Авторевю». Базовая цена новинки составляет 14 млн 330 тыс. рублей, что на 1,76 млн дороже «заряженной» модификации Mercedes-AMG GLS 63 (612 л.с.).

Напомним, кросс-Maybach имеет такой же кузов, что и обычный Mercedes-Benz GLS длиной 5205 мм: на увеличение колесной базы (3135 мм) в компании не решились, а визуальные отличия сводятся к иной решетке радиатора, богатой хромированной отделке и штатным колесам диаметром 22 дюйма. Передняя часть салона почти такая же, как у базовой модели, а основное внимание уделено задней части салона.

Третьего ряда у Mercedes-Maybach GLS нет, а второй сдвинут на 120 мм назад. Базовое оснащение – трехместный диван с электрорегулировкой боковых секций, спинки которых можно откинуть назад на 43,5 градуса, приняв полулежачее положение. Багажный отсек объемом 520 л отделен от салона жесткой горизонтальной полкой – это снижает уровень шума и положительно сказывается на жесткости кузова и уровне вибраций, но трансформация не предусмотрена.

Стандартная комплектация Mercedes-Maybach GLS для России включает обивку сидений кожей nappa, круиз-контроль и аудиосистему Burmester. Что касается опций, раздельные кресла на втором ряду с массивной консолью между ними стоят 450 тыс. рублей, складные столики – 216 тыс. рублей, дисплеи для задних пассажиров – 282 тыс. рублей. За активную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control нужно доплатить 780 тыс. рублей, за самые крупные 23-дюймовые колеса – еще 720 тыс. рублей, а двухцветная окраска кузова оценивается в 2 млн 100 тыс. рублей. Таким образом, стоимость Mercedes-Maybach GLS 600 в максимальном оснащении достигает 26 млн рублей.

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