Chery представила кроссовер Tiggo 2 Pro

Компания Chery официально представила рестайлинговый компактный кроссовер, который на домашнем рынке носит имя Tiggo 3x, а в других странах, включая Россию, известен как Tiggo 2. Производство новинки уже началось, и машины начали поступать китайским дилерам, пишет портал «Колеса.ру». Кроссовер Tiggo 3x получил к имени приставку Plus, а это значит, что предшественник останется в строю, и это обычное дело для Китая – к примеру, прежние Tiggo 5x и Tiggo 7 там продают параллельно с новыми.

Спереди Tiggo 3x Plus подражает как раз старшим преобразившимся SUV: модель получила двухъярусную головную оптику (правда, если у последних Tiggo 5x и Tiggo 7 светодиодные ДХО находятся снизу, то у компактного кроссовера они сверху, а под ними – блоки основных фар), радиаторная решетка стала больше, вдобавок на ней появились блестящие «штрихи». Также заменили бамперы. Фонари не тронули, при этом соединяющая их плашка теперь из черного пластика, тогда как у предшественника она хромированная.

Внутри – иная передняя панель, «усеченное» рулевое колесо, новые приборная панель и блок управления климатической установкой. Также Tiggo 3x Plus обзавелся 9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы (был 8-дюймовый) и кнопкой запуска двигателя. Еще в списке оборудования значатся ESP от Bosch, автопарковщик и электрический стояночный тормоз.

В Поднебесной Tiggo 3x Plus предложат с прежней атмосферной «четверкой» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., которая отвечает эконормам China VI (аналог Евро-6). Коробка пока заявлена одна – вариатор «нового поколения». На предыдущем Tiggo 3x такой мотор сочетается не только с CVT, но и с 5МКП. Кроме того, предшественнику положен 106-сильный «атмосферник» SQRD4G15B 1.5 стандарта China V, он работает в паре с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». А еще у Tiggo 3x на родине есть чисто электрическая версия – ее позже тоже обновят. Кроссовер бывает только с передним приводом.

К концу текущего года компакт Chery с новым дизайном должен добраться и до России, причем для нас его ранее заявляли как Tiggo 2 Pro. Дореформенный паркетник уже покинул российский рынок. В России у рестайлингового Tiggo 2 может оказаться своя моторная гамма.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, подскажет «Календарь новинок».