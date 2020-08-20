Mercedes-Benz вновь отзывает в России автомобили V-Class и Vito

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 45 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, изготовленных в марте 2019 года. Причиной отзыва являются установленные подголовники задних сидений с некорректной нижней конструкцией, включая стойки подголовника. Подголовники специально сконструированы с учетом высоты и расстояния до затылка, чтобы при аварии снизить риск повреждения шеи и возникновения хлыстовой травмы. На потенциально затронутых автомобилях данная функция не может быть обеспечена, и не может исключаться повышенный риск получения травм задними пассажирами при возникновении аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта. На авомобилях подголовники задних сидений будут проверены и, при необходимости, заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в феврале 2019 года. Причиной отзыва стали подголовники, на которых при определенных условиях возможно отслоение обивки от крепежных стоек. В случае аварии увеличится риск получения травм из-за обнажившихся стоек и отсутствия удерживающего действия обивки подголовников. На всех автомобилях подголовники должны быть заменены.

Кроме того, на прошлой неделе под отзыв попали 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в августе 2019 года. Причина отзыва: втулка сдвижной двери справа может иметь электрическую неисправность, что может привести к невозможности обеспечения работы функции блокировки и разблокировки сдвижной двери должным образом. Если данная неисправность возникнет при аварии и заблокированная сдвижная дверь не разблокируется автоматически, то необходимые вспомогательные и спасательные мероприятия могут затянуться, так как сдвижную дверь невозможно будет открыть снаружи. Открывание сдвижной двери изнутри не затрагивается возможной электрической неисправностью. На всех автомобилях должна быть заменена контактная втулка на контактном выключателе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания Mercedes-Benz начала продажи в России обновленного Vito, который доступен на выбор в трех вариантах длины, с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами привода. Стоимость модели в кузове фургон начинается от 2 млн 343 тыс. рублей. «Грузовой» Vito оснащается, в частности, системой направляющих для крепления поклажи и крепежными элементами на боковинах и внутренней облицовки. В качестве опции для заказа доступен усиленный пол облегченной конструкции, повышающий грузоподъемность автомобиля на 15 кг. Максимальная грузоподъемность Vito составляет 1369 кг.

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии получил три линии исполнения – Base, Pro и Select – и стоит в России от 2 млн 924 тыс. рублей. Для «Турера» доступно несколько вариантов дверей и окон и рейлингов на крыше с поперечинами, а в салоне автомобиля предусмотрена система направляющих для перемещения сидений в задней части салона.

Грузопассажирский Vito Mixto стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей может вместить до шести человек, а объем его грузового отделения составляет до 4,1 куб.м.

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