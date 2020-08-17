Mercedes-Benz отзывает в России автомобили V-Class и Vito

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 9 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, реализованных в августе 2019 года. Причина отзыва: втулка сдвижной двери справа может иметь электрическую неисправность, что может привести к невозможности обеспечения работы функции блокировки и разблокировки сдвижной двери должным образом, сообщает пресс-служба Росстандарта. Если данная неисправность возникнет при аварии и заблокированная сдвижная дверь не разблокируется автоматически, то необходимые вспомогательные и спасательные мероприятия могут затянуться, так как сдвижную дверь невозможно будет открыть снаружи. Открывание сдвижной двери изнутри не затрагивается возможной электрической неисправностью. На всех автомобилях будет заменена контактная втулка на контактном выключателе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе также попади под отзыв 2 автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованных в июле 2018 года. Причиной их отзыва стало некорректное параметрирование программного обеспечения блока управления двигателем, которое заключается в случайной ошибке передачи данных в рамках разработки программного обеспечения. На этих автомобилях должно быть исправлено некорректное параметрирование программного обеспечения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания Mercedes-Benz начала продажи в России обновленного Vito, который доступен на выбор в трех вариантах длины, с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами привода. Стоимость модели в кузове фургон начинается от 2 млн 343 тыс. рублей. «Грузовой» Vito оснащается, в частности, системой направляющих для крепления поклажи и крепежными элементами на боковинах и внутренней облицовки. В качестве опции для заказа доступен усиленный пол облегченной конструкции, повышающий грузоподъемность автомобиля на 15 кг. Максимальная грузоподъемность Vito составляет 1369 кг.

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии получил три линии исполнения – Base, Pro и Select – и стоит в России от 2 млн 924 тыс. рублей. Для «Турера» доступно несколько вариантов дверей и окон и рейлингов на крыше с поперечинами, а в салоне автомобиля предусмотрена система направляющих для перемещения сидений в задней части салона.

Грузопассажирский Vito Mixto стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей может вместить до шести человек, а объем его грузового отделения составляет до 4,1 куб.м.

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