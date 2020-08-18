Стали известны подробности о новом Genesis G80 для России

В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства на бизнес-седан Genesis G80 второго поколения. Сборку новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», пишет портал Motor.ru.

Судя по данным из сертификационных документов, базовым двигателем для российского Genesis G80 станет «турбочетверка» 2.5, которую дефорсируют с 305 л.с. до выгодных по налогу 249 сил. Крутящий момент останется неизменным – 422 Нм. Топ-версии бизнес-седана оснастят 3,5-литровым V6 T-GDI мощностью 380 л.с. и крутящим моментом 530 Нм. Оба мотора будут работать в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – задний или полный.

В Южной Корее новый Genesis G80 может комплектоваться дизельным 210-сильным (441 Нм) турбомотором 2.2, однако такая версия для России не сертифицирована. Весьма вероятно, что до российских покупателей не доберутся и моноприводные модификации бизнес-седана, ведь в настоящий момент Genesis продает в нашей стране только версии с полным приводом.

Других отличий Genesis G80 калининградской сборки от «глобальных» моделей не предвидится: у седанов совпадают габариты, а также размерность колес. Базовым «восьмидесяткам» положены 18-дюймовые покрышки размерности 245/50 R18, топ-версии можно заказать с разноширокими 19- или 20-дюймовыми шинами. В списке оснащения 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, широкоформатный 14,5-дюймовый тачскрин, 10 подушек безопасности и трехзонный климат-контроль.

Полный перечень комплектаций российского Genesis G80 и прайс-лист на новый бизнес-седан будут обнародованы позже. В Северной Америке «восьмидесятка» оказалась столь же дорогой, как немецкие конкуренты – BMW 5-Series и Audi A6.

Вероятно, соплатформенные седан G80 и кроссовер GV80 поступят в продажу в России почти одновременно – в четвертом квартале 2020 года. Линейка Genesis G80 уходящего поколения предлагается по цене от 2 млн 930 тысяч рублей за версию с полным приводом, 8-ступенчатым «автоматом» и 197-сильным турбомотором 2.0 до 4лн 385 тысяч рублей за топовый 370-сильный седан с «турбошестеркой» 3.3.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».