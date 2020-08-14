Mercedes-Benz отзывает 9 пикапов X-Class из-за сцепного устройства

Компания «Мерседес-Бенц Рус» проведет отзывную кампанию 9 автомобилей Mercedes-Benz X-Class. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с апреля по сентябрь 2018 года.

Причиной отзыва пикапов является дополнительная функция для стабилизации прицепа – Trailer Stability Assist (TSA). Отмечается, что в рамках дооборудования тягово-сцепными устройствами она могла быть не установлена. А это уже приводит к тому, что при эксплуатации автомобиля с прицепом она будет попросту недоступна.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости визита в дилерский центр. На этих транспортных средствах будет заменен блок управления ESP для обеспечения функционирования системы TSA. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что за последние три дня это уже третья отзывная кампания, объявленная немецким премиум-брендом. В предыдущих двух случаях отзыв затронул около 2 тысяч автомобилей Mercedes-Benz различных моделей.

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