333 автомобиля Mercedes-Benz попали под отзыв из-за спинки сиденья

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявляет об очередном отзыве, который затронет 333 автомобиля Mercedes-Benz C-Класс, E-Класс, GLC, AMG GT (4-дверное купе) и EQC. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные в 2020 году.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется «возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья». На этих автомобилях будет заменен фиксатор спинки заднего сиденья слева.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости визита в дилерский центр. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», совсем недавно «Мерседес-Бенц Рус» запустила отзывную кампанию 1644 внедорожников Mercedes-Benz G-Класс и 2 автомобилей Mercedes-Benz Vito.

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