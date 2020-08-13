Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» проведет отзывную кампанию 1644 внедорожников Mercedes-Benz G-Класса. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 года по сентябрь 2019-го.

В качестве причины отзыва указанных машин называется «возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала». На транспортных средствах, подпадающих под отзывную программу, будут проверены и, при необходимости, заменены исполнительные элементы блокировок дифференциала.

Кроме этого, отзыву подлежат и 2 автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованных в июле 2018 года. По сообщению Росстандарта, причиной их отзыва является «некорректное параметрирование программного обеспечения блока управления двигателем», которое заключается в случайной ошибке передачи данных в рамках разработки программного обеспечения. На этих автомобилях будет исправлено некорректное параметрирование программного обеспечения.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости визита в дилерский центр. Все работы в рамках отзывной кампании будут проводиться бесплатно.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей Mercedes-Benz в России составил 18894 единицы – на 6,6% меньше, чем в январе – июле прошлого года. Легкая коммерческая техника немецкой марки за этот же период разошлась тиражом в 1522 экземпляра (-20,5%).

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