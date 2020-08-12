Продажи Volvo в России в июле выросли на 54%

Российские дилеры Volvo в июле реализовали 773 автомобиля, что на 54,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам семи месяцев 2020 года продажи Volvo составили 3 290 машин – на 25,5% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, наиболее популярной моделью на российском рынке по-прежнему остается среднеразмерный кроссовер ХС60 – в прошлом месяце было продано 304 экземпляра этой модели (+74%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 218 покупателей (+88%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный городской кроссовер ХС40 с результатом 155 проданных автомобилей (+18%).

Кроме того, на российском рынке выросли продажи моделей Volvo с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. В июне – июле было реализовано 22 автомобиля Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8 – это было обусловлено доступностью данной модели через сервис подписки Volvo Car Drive. При этом всего с начала года было реализовано 34 гибридных автомобиля.

Полный список дилеров Volvo по городам РФ – смотрите на сайте "Цена Авто" в разделе "Дилеры".