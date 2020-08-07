Продажи автомобилей FAW в России выросли на 42%

В январе – июле 2020 года реализация автомобилей FAW в России увеличилась на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составила 985 легковых автомобилей. По итогам июля FAW продала 386 новых автомобилей, что на 255% больше, чем в июле 2019-го.

Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, почти две трети всех продаж FAW в России приходится на компактный кроссовер FAW Besturn X40 - за первые 7 месяцев текущего года этот автомобиль приобрели 608 россиян, остальные 377 остановили свой выбор на среднеразмерном FAW Besturn X80. В обоих случаях наибольшей популярностью пользовалась комплектация Luxury с автоматической коробкой передач.

В настоящее время на российском рынке FAW Besturn X40 предлагается с 1,6-литровым двигателем мощностью 108 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП или с 6-ступенчатым «автоматом». Для FAW Besturn X80 предусмотрен 2-литровый двигатель мощностью 142 л. с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или с 6-ступенчатой АКПП от компании Aisin. Оба кроссовера доступны в трех комплектациях – Basic, Luxury МТ и Luxury АТ по цене от 949 тыс. руб. и 1 млн 149 тыс. руб. соответственно.

По итогам текущего года FAW планирует продать в России 2 тыс. новых автомобилей, что более чем на 30% превысит показатели 2019 года. Кроме того, в четвертом квартале текущего года компания намерена вывести на российский рынок новый среднеразмерный кроссовер T77. Эту модель планируется представить в трех комплектациях. Информация об этом, а также о ценах на новинку будет объявлена позже.

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