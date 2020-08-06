В июле продажи автомобилей KIA в России снизились на 4%

В июле 2020 года в России было реализовано 18 038 автомобилей KIA, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. По итогам 7 месяцев 2020 года продажи снизились на 23,9% и достигли 99 257 автомобилей. Как сообщается в официальном пресс-релизе, рыночная доля корейской марки в июле составила 12,2%, что позволяет ей удерживать лидерство среди иностранных брендов на российском рынке.

Самой продаваемой моделью в российской линейке KIA и самой популярной иномаркой в России остается Rio – в июле 2020 года было продано 7 031 автомобиль этого семейства (с учетом версии X-Line). На втором месте – кроссовер Sportage, с результатом 3 750 проданных единиц. Третьим стал седан Optima, реализация которого достигла 1 666 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли KIA Cerato (1 237 шт.) и Ceed (1 021 шт.).

По состоянию на 5 августа 2020 года в России действует 199 дилерских центров KIA, расположенных в 100 городах. Их полный список можно посмотреть на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».