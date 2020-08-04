Под отзыв попали 57 предсерийных автомобилей Volkswagen. Их ждет утилизация

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет об отзыве 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, изготовленные в 2008 – 2018 годах.

В качестве причины отзыва указанных моделей называется то, что они были предсерийными. Это в свою очередь привело к отсутствию детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов.

Транспортные средства, подпадающие под отзывную программу, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно. Дилеры Volkswagen проинформируют владельцев этих машин, о необходимости визита в дилерский центр.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2020 года в России было реализовано чуть более 38 тысяч легковых автомобилей Volkswagen – на 24% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Продажи LCV немецкой марки за этот же период составили 2,3 тыс. единиц (-34%).

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».