ТОП-10 cамых продаваемых корейских автомобилей в 1 половине 2020 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - июне в нашей стране было продано 145,3 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов - на 27% меньше, чем в 1 половине 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, на их долю пришлось 24,4% российского рынка.

Лидерство среди корейских моделей - у KIA Rio. За шесть месяцев нынешнего года корейский седан Rio реализован в количестве 36,2 тыс. шт. Это на 24% меньше, чем в прошлом году. На втором месте его товарищ по конвейеру - Hyundai Creta, который приобрели 29,6 тыс. россиян. Замыкает тройку лидеров среди корейцев на российском авторынке Hyundai Solaris. Ему отдали предпочтение 18,4 тыс. жителей нашей страны.

Четвертое место в данном рейтинге - у KIA Sportage (10,9 тыс. шт.), на пятом - KIA Optima (7,5 тыс. шт.). В ТОП-10 самых продаваемых в январе - июне также попали: Hyundai Tucson (7,2 тыс. шт.), KIA Cerato (6,1 тыс. шт.), KIA Soul (4,8 тыс. шт.), Hyundai Santa Fe (4,7 тыс. шт.) и KIA Ceed (4,3 тыс. шт.).

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров за указанный период времени демонстрирует отрицательную динамику в диапазоне от -1,4% (KIA Cerato) до -53,6% (KIA Ceed).

Эти и другие автомобили, новые или с пробегом, можно приобрести в автосалонах проверенных дилеров.