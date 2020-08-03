Сколько легковых авто будет у концерна STELLANTIS после слияния FCA и PSA?

В конце прошлого года стало известно о слиянии двух крупных игроков на автомобильном рынке – итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской компании Peugeot Société Anonyme PSA. Теперь им принадлежат сразу 12 автомобильных брендов. От FCA новому альянсу достались Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Ferrari. От Groupe PSA 4 бренда – Opel, Peugeot, Citroen, DS.

Новый концерн пока ожидает подтверждения закрытия сделки о слиянии. Но можно предположить, какие бренды перейдут к нему «под крыло» в российском автопарке. На 1 января 2020 года в российском автопарке насчитывается около 44,5 млн легковых автомобилей. Из них 1,6 млн будет относиться к STELLANTIS. Посмотрим структуру парка будущего концерна по брендам?

Больше всего у россиян автомобилей Opel – 860,1 тыс. штук, то есть свыше половины (53,6%) от автопарка нового альянса. На втором месте по количеству – Peugeot (313,2 тыс. шт. или 19,5% от общего объема). Замыкает тройку лидеров также представитель Groupe PSA – Citroen с показателем в 187,9 тыс. зарегистрированных автомобилей, что составляет долю в 11,7%. По дорогам России автомобилей Fiat ездит 86,8 тыс. шт. (5,4%), Jeep – 61,1 тыс. шт. (3,8%).

Остальные бренды представлены в количестве менее 50 тысяч:

• Dodge – 47,5 тыс. шт. (2,9%)

• Chrysler – 34,3 тыс. шт. (2,1%)

• Alfa Romeo – 7,8 тыс. шт. (0,4%)

• Lancia – 2,3 тыс. шт. (0,1%)

• Maserati 1,7 тыс. шт. (0,1%)

• Менее тысячи у брендов Ferrari и DS.

«Парк ЛЕГКОВЫХ автомобилей нового концерна довольно возрастной. Думаю, он не будет расти, так как продажи новых машин по всем вышеперечисленным брендам в России минимальны, и величина выбытия в будущем будет превышать величину пополнения», - считает Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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