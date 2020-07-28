В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 676 тыс. рублей. Это на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 962 тыс. рублей (+9,1%), а отечественного автомобиля – 700 тыс. рублей (+6,3%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые машины содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».