В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9% | АВТОСТАТ

В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9%

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В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 676 тыс. рублей. Это на 8,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 962 тыс. рублей (+9,1%), а отечественного автомобиля – 700 тыс. рублей (+6,3%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые машины содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

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