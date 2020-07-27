Обновленный Mercedes-Benz Vito выходит на российский рынок

Компания Mercedes-Benz начинает продажи в России обновленного Vito, который доступен на выбор в трех вариантах длины, с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами привода. Стоимость модели в кузове фургон начинается от 2 млн 343 тыс. рублей, пишет портал «Движок».

«Грузовой» Vito оснащается, в частности, системой направляющих для крепления поклажи и крепежными элементами на боковинах и внутренней облицовки. В качестве опции для заказа доступен усиленный пол облегченной конструкции, повышающий грузоподъемность автомобиля на 15 кг. Максимальная грузоподъемность Vito составляет 1369 кг.

Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии получил три линии исполнения – Base, Pro и Select – и стоит в России от 2 млн 924 тыс. рублей. Для «Турера» доступно несколько вариантов дверей и окон и рейлингов на крыше с поперечинами, а в салоне автомобиля предусмотрена система направляющих для перемещения сидений в задней части салона.

Грузопассажирский Vito Mixto стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей может вместить до шести человек, а объем его грузового отделения составляет до 4,1 куб.м.

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