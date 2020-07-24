BMW привезет в Россию лимитированную версию BMW X7 Dark Shadow Edition

Компания BMW представила кроссовер BMW X7 в исполнении Dark Shadow Edition с эксклюзивным дизайном и обширным набором опций. Производство стартует на заводе в Спартанберге, США, в августе текущего года. Тираж лимитированной серии составляет 500 экземпляров, сообщает пресс-служба баварской марки. Для российского рынка предназначены 60 эксклюзивных автомобилей: 40 дизельных BMW X7 M50d (400 л.с., 760 Нм) стоимостью 11 млн 810 тыс. рублей и 20 бензиновых BMW X7 M50i (530 л.с., 750 Нм) по цене 11 млн 970 тыс. рублей.

Ключевая особенность BMW X7 в исполнении Dark Shadow Edition – новый цвет кузова «Морозный Арктический Серый металлик», созданный в ателье BMW Individual. Цвет впервые используется на автомобилях BMW X и позже появится в списке опций для BMW X7, X6 и X5. Внешний вид лимитированной версии дополнен расширенной отделкой BMW Individual High Gloss Shadow Line с отделкой черным хромом боковых окон, стоек кузова, направляющих кузова, оснований наружных зеркал, а также фирменной решетки радиатора и выхлопных патрубков.

Исполнение Dark Shadow Edition включает рейлинги на крыше в отделке High Gloss Shadow Line, солнцезащитное остекление и аэродинамический пакет M, 22-дюймовые M легкосплавные диски V-spoke с черным матовым покрытием Jet Black и разноразмерные шины, а также выхлопную систему M Sport с двумя режимами работы.

Салон BMW X7 Edition Dark Shadow отличают детали BMW Individual: полная обивка кожей Merino в сочетании цветов «Синяя Ночь»/«Черный» с контрастными швами, обивка потолка Alcantara цвета «Синяя Ночь», отделка верхней части передней панели и подлокотников дверей кожей наппа цвета «Синяя Ночь», черная кожа Merino в отделке нижней части передней панели и на задней части спинок передних сидений, декоративные планки BMW Individual «Дерево Fineline» черного цвета с алюминиевыми вставками, а также вставка на центральной консоли в отделке «Черный Рояльный Лак» с логотипом исполнения Edition Dark Shadow.

В список стандартного оборудования автомобиля входит кожаное рулевое колесо М и сиденья с электрорегулировкой и памятью для водителя и переднего пассажира. На российском рынке BMW X7 Edition Dark доступен в 7-местном варианте.

В исполнение для российского рынка также включены такие опции, как лазерные фары, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, комфортный доступ, автодоводчик дверей, проекционный дисплей, тормозная система M Sport с суппортами черного цвета, ассистент вождения Professional, интегральное активное рулевое управление, подвеска Executive Drive Pro, панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, стеклянная отделка деталей интерьера CraftedClarity, функция массажа для передних сидений, развлекательная система для задних пассажиров Professional и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».