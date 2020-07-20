Mitsubishi Xpander Cross выходит на рынок Вьетнама

Компания Mitsubishi представила новый кроссовер Xpander Cross во Вьетнаме. Ранее он уже появился на рынках Индонезии (ноябрь 2019 года), Филиппин и Таиланда (март 2020 года), сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Xpander Cross – это топовая версия Mitsubishi Xpander, который стал самым продаваемым минивэном в Таиланде, на Филиппинах и во Вьетнаме в 2019 финансовом году. С момента запуска Xpander в Индонезии в 2017 году общий объем продаж модели достиг примерно 260 тыс. единиц к июню 2020 года. Во Вьетнаме продажи Mitsubishi Xpander начались в октябре 2018 года, и по состоянию на июнь 2020 года было продано около 27 тыс. автомобилей этой модели единиц.

Как отмечается, запуск Xpander Cross усилит позиции Mitsubishi в АСЕАН, одном из стратегических важных регионов для компании в рамках новой структуры альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. «Вьетнам является важным рынком, который поддерживает стратегию роста ММС в регионе АСЕАН», – заявил один из операционных директоров ММС Йоитиро Ятабе.

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