Объявлены цены на новый MINI Countryman

Российские дилеры BMW начали прием заказов на новый MINI Countryman, производство которого для российского рынка стартует в августе-сентябре. Новинка предлагается в четырех версиях по цене от 2 млн 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Все MINI Countryman в России оснащены автоматическими коробками передач и автоматической системой Start/Stop. В список стандартного оснащения моодели входят адаптивные светодиодные фары, светодиодные противотуманные фары, обогрев форсунок омывателя, подогрев лобового стекла, сигнализация аварийного сближения при парковке, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом, спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией, динамический круиз-контроль, встроенная SIM-карта и сервисы MINI TeleServices, увеличенный на 10 литров топливный бак и постгарантийное сервисное обслуживание в течение 3 лет или 200 тысю км пробега.

Начальная версия MINI Countryman Cooper стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей с передним приводом и 1,5-литровым бензиновым двигателем (136 л.с.) комплектуется 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. В список стандартного оборудования версии Cooper входят 16-дюймовые диски Revolite spoke, окрашенные в цвет кузова крыша и задний спойлер, обивка тканью Firework, отделка интерьера цвета Piano Black. Автомобиль по умолчанию оснащен динамическим круиз-контролем и радиоприемником MINI.

Дизельный автомобиль MINI Countryman Cooper D ALL4 (150 л.с.) стоимостью 2 млн 500 тыс. рублей комплектуется системой полного привода ALL4 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. Список стандартного оборудования идентичен MINI Countryman в версии Cooper.

Версия MINI Countryman Cooper S ALL4 стоимостью 2 млн 625 тыс. рублей с 2,0-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.) комплектуется системой полного привода ALL4 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic. В список стандартного оборудования входит сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), ассистент парковки, 17-дюймовые диски Imprint Spoke, обивка тканью Double Stripe, передние спортивные сиденья, система комфортного доступа, MINI режимы вождения и система Performance Control.

Топовая версия JCW MINI Countryman JCW ALL4 (306 л.с.) стоимостью 3 млн 150 тыс. рублей с системой полного привода ALL4 с 8-ступенчатой спортивной автоматической коробкой передач Steptronic получила спортивные настройки подвески. В список стандартного оборудования входят камера заднего вида, охранная сигнализация, солнцезащитное остекление, черные 18-дюймовые диски John Cooper Works Grip Spoke, задний спойлер John Cooper Works и пакет внешних зеркал заднего вида. В салоне комбинированная отделка Dinamica/ткань, MINI Yours отделка интерьера цвета Piano Black с подсветкой, обивка потолка антрацитового цвета, пакет освещения MINI Excitement, спортивные сиденья John Cooper Works, кожаное рулевое колесо John Cooper Works, радиоприемник MINI Visual Boost и автоматическое открывание/закрывание багажника.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года реализация MINI на российском рынке снизилась на 8% и составила 1104 автомобилей.

Сколько сейчас может стоить трехлетний MINI Countryman (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».