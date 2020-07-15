Bentley привезла в Россию один из последних седанов Mulsanne

Компания Bentley привезла в Россию седан Mulsanne из прощальной лимитированной серии 6.75 Edition от ателье Mulliner. Производство модели, более 10 лет занимавшей место флагмана модельного ряда марки, завершилось эксклюзивной коллекцией из 30 экземпляров. Единственный в стране Mulsanne 6.75 Edition синего цвета Moroccan Blue представлен в дилерском центре «Bentley Москва», сообщает пресс-служба британской марки.

В салоне автомобиля Mulsanne 6.75 Edition можно найти ряд отсылок к легендарному двигателю V8 6 3⁄4л, в честь которого и названа прощальная спецсерия. Дефлекторы воздуховодов в виде «регистров органа» заменены элементами с наконечниками в виде миниатюрной пробки маслозаливной горловины двигателя. Часы и другие второстепенные приборы украшены схематичным изображением двигателя V8 6 3⁄4л.

Экстерьер Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner отличают эмблема в виде литеры «B» на капоте, решетки радиатора Mulliner Serenity и облицовка выхлопных труб со специальной темной отделкой, а также эксклюзивные 21-дюймовые пятиспицевые диски Mulsanne Speed с черными глянцевыми элементами.

Под капотом впускной коллектор получил отделку черного цвета вместо привычного серебристого. На табличке с номером двигателя, где традиционно располагается подпись мастера, собравшего его, находится подпись председателя совета директоров и генерального директора компании Bentley Эдриана Холлмарка.

Напомним, история Bentley Mulsanne начинается с оригинального 8 Litre 1930 года выпуска, который был спроектирован и разработан самим У.О. Бентли. Абсолютно новый Mulsanne, разработанный с нуля на заводе Bentley в Крю, впервые был представлен миру в 2009 году. За более чем 10 лет производства на заводе в Крю было вручную собрано свыше 7300 автомобилей Mulsanne. Теперь же новой флагманской моделью Bentley становится Flying Spur.

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