АВТОВАЗ выпустит новую версию LADA Largus Cross

АВТОВАЗ приступил к производству ограниченной серии LADA Largus Cross под названием Quest. Продажи новинки должны стартовать в ближайшие месяцы, пишет «Российская газета».

По данным паблика AvtoVAZ News, особенностями лимитированной версии Cross-универсала стали модернизированные кресла с комбинированной отделкой, надписью комплектации, развитой боковой поддержкой и регулировкой по высоте. Помимо этого, рулевое колесо обладает кожаной оплеткой, на центральной консоли установлены кнопки трехступенчатого обогрева передних сидений. Автомобиль также получил черные глянцевые корпуса наружных зеркал и колесные диски нового дизайна.

Кроме того, Largus Cross оснастили дополнительной шумоизоляцией в дверных картах, а оригинальные кресла и кнопки обогрева унифицированы с XRAY Cross. На пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Quest, на порогах присутствуют накладки с названием исполнения.

В настоящее время стоимость 5-местного универсала LADA Largus Cross составляет 795,9 тыс. рублей, 7-местная версия стоит 818,9 тыс. рублей. Также у LADA Largus Cross есть битопливная модификация стоимостью от 982,9 тыс. рублей, работающая как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести месяцев 2020 года продажи LADA Largus в России составили 15527 автомобилей, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели отечественных марок, которые меньше теряют в цене. По итогам первого квартала 2020 года внедорожный универсал LADA Largus Cross вошел в пятерку лидеров отечественных автомобилей с наилучшей остаточной стоимостью – через три года после покупки (которая была совершена в первом квартале 2017-го) показатель Residual value у него составляет 83,6%.

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