Citroen представил новый кросс-хэтчбек C4

Компания Citroen официально представила модель C4 третьего поколения, которую сам производитель называет кросс-хэтчбеком. Новинка будет доступна с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полностью электрической силовой установкой, сообщает портал Autonews.ru.

В линейке французской марки новый C4 заменит не только хэтчбек второго поколения, но и кроссовер C4 Cactus, который покинет конвейер в 2021 году. Внешними отличительными чертами кросс-хэтчбека стали фирменные сдвоенные фары, рельефный кузов, высокий задний спойлер, а также массивный задний бампер и фонари со сложной графикой. Кроме того, автомобиль получил широкие возможности персонализации. Всего предусмотрен 31 вариант комбинаций оформления экстерьера и шесть вариантов салона.

В линейку двигателей вошли 1,2-литровые наддувные «тройки» мощностью 100, 130 и 155 л.с. Дизельная гамма представлена единственным 1,5-литровым агрегатом, выдающим 103 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Привод только на передние колеса. Что касается полностью электрической модификации, то ее оснастили 136-сильным мотором, который ранее дебютировал на «зеленых» версиях новых Peugeot 208 и Opel Corsa.

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