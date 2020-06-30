В мае авторынок Казахстана вырос в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане составил 8,1 тыс. единиц, что на 53% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, после резкого апрельского падения (-97%), связанного с началом пандемии коронавируса, в мае казахстанский авторынок вернулся к росту.

Самой популярной маркой на местном рынке стала российская LADA – в последний месяц весны жители Казахстана приобрели 1820 таких автомобилей, что на 56% больше, чем в мае 2019-го. Вторым идет корейский Hyundai, объем рынка которого увеличился на 47% до 1780 экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota с результатом 1210 автомобилей и ростом всего лишь в 3%. В ТОП-5 самых популярных марок вошли еще узбекский Ravon (1090 шт.; рост в 17 раз) и корейская KIA (670 шт.; +102%).

Лидером среди моделей на казахстанском рынке остается седан Ravon Nexia, который в мае разошелся тиражом в 1020 экземпляров. Далее следует LADA Granta, купленная в количестве 790 штук. На третьем месте по популярности – Hyundai Tucson (660 шт.). В пятерку моделей-лидеров на этом рынке в мае также вошли Toyota Camry (550 шт.) и KIA Rio (410 шт.).

Добавим, что по итогам пяти месяцев 2020 года жители Казахстана приобрели 23,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% превышает аналогичный показатель 2019 года. Более подробная информация содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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