Jaguar XE и XF могут объединить в одну модель

Седан Jaguar XE недавно пережил рестайлинг, а его старший брат XF обновится уже в нынешнем году. Однако спрос на седаны падает несколько лет подряд, поэтому в компании задумываются над тем, чтобы оптимизировать модельный ряд и избавиться от наименее рентабельных моделей. По данным издания Autocar, возможным решением проблемы может стать замена XE и XF одной моделью, причем не обязательно седаном – вполне вероятно, что ей станет компактный хэтчбек. Для него могут использовать модульную платформу MLA, которая ляжет в основу седана XJ и кроссовера J-Pace, пишет портал Motor.ru.

Между тем, ситуация с пандемией коронавируса и финансовыми убытками Jaguar Land Rover может заставить компанию пересмотреть планы на будущее и даже урезать модельный ряд. Так, британский автопроизводитель проведет анализ рынка и постарается определить, насколько быстро восстановятся глобальные продажи обеих марок после вспышки коронавируса. И, если прогнозы не будут достаточно оптимистичными, далее будет решаться вопрос о сокращении модельной линейки. Некоторые программы разработки новых или обновления существующих моделей уже были отложены в результате глобального кризиса в автомобильной промышленности, но до отмены дело пока не доходило.