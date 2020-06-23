Honda прекращает производство седана Civic в Японии

Компания Honda приняла решение остановить выпуск седана Civic из-за низкого спроса. Пока речь идет о прекращении производства и продаж этой модели только в Японии, где за прошлый финансовый год было продано всего 1619 экземпляров седана, в то время как кей-кар N-Box разошелся тиражом в четверть миллиона машин, пишет "Российская газета".

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Honda сворачивает продажи Civic на домашнем рынке: модель была убрана из линейки в 2010 году и возвращена с десятым поколением три года назад.

По данным Automotive News, компания не только завершает продажи седана в Японии, но и останавливает его производство. Хэтчбек и его заряженная версия Type R продолжат импортироваться в страну из Великобритании до смены очередного поколения.

Напомним, что завод Honda в британском Суиндоне работает последний год: его двери будут закрыты в 2021-ом. Также в следующем году сборка седана Civic будет прекращена в Турции. Скорее всего, компания намерена сконцентрировать производство семейства Civic в США, где пока модели пользуются относительно устойчивым спросом.

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