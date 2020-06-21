ТОП-10 моделей LCV с наибольшим гарантийным парком в РФ

В рамках исследования «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие легкие коммерческие автомобили в России имеют наибольший гарантийный парк.

Лидером данного рейтинга является «ГАЗель» NEXT – на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 82 тыс. таких автомобилей с гарантийным сроком*. Это составляет 56% от всех зарегистрированных машин данного семейства. Следующую позицию тоже занимает представитель Горьковского автозавода – модель ГАЗ-3302, с показателем 31 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, это всего лишь порядка 4% от общего парка данных автомобилей, ведь их производство стартовало более 25 лет назад.

Фургонов LADA Largus, которые еще находятся на гарантии, числится в количестве 26,5 тыс. экземпляров, т.е. почти каждый второй (48%) в стране. Среди автомобилей Ford Transit таковым является каждый седьмой (14%), что составляет 23 тыс. штук. Замыкает пятерку лидеров здесь УАЗ-3909 (16 тыс. шт.; доля гарантийного парка – 7%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 LCV с наибольшим гарантийным парком также попадают: ГАЗ-3221 (8 тыс. шт.), УАЗ «Профи» (7,8 тыс. шт.), ГАЗ-2752 (6,6 тыс. шт.), ГАЗ-2705 (6 тыс. шт.) и Volkswagen Caravelle (5 тыс. шт.). При этом УАЗ «Профи» имеет на 100% гарантийный парк, поскольку данная модель вышла на рынок в конце 2017 года, а производитель предоставляет гарантию на нее 4 года. У Volkswagen Caravelle доля гарантийных машин в парке составляет 14%, а у остальных трех моделей – менее 10%.

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* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).