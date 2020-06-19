Представлена новая LADA Granta для кольцевых гонок

Для выступлений в классе «Туринг-Лайт» Российской серии кольцевых гонок компания LADA Sport построила новый гоночный автомобиль на базе серийного хэтчбека LADA Granta.

Как сообщает пресс-служба LADA Sport, в создании новой машины были использованы наработки, опробованные еще в прошлом году в классе «S1600». Так, кузов автомобиля остался без изменений – он оснащен облегченным каркасом безопасности и некоторыми пластиковыми деталями (капотом, крышкой багажника, частью остекления). Под капотом гоночной LADA Granta установлен 1,6-литровый двигатель, который выдает мощность около 165 л.с. и «крутится» вплоть до 8000 оборотов в минуту. А вот с конструкцией коробки передач команда пока не определилась – выбор идет между прошлогодней синхронизированной трансмиссией и кулачковой КПП. Решение об этом должно быть принято в ближайшие дни по итогам проведения тестов команды.

Самые серьезные доработки потребовала конструкция подвески, которая теперь построена на сферических шарнирах. Здесь же используются новые амортизаторы, которые позволят настраивать подвеску в более широком диапазоне. Также увеличились в размерах передние тормозные диски. Кроме того, по регламенту в «Туринг-Лайте» используются более крупные 15-дюймовые колеса и два типа шин – дождевая и гоночный «слик».

Напомним, в августе прошлого года предприятие LADA Sport начало выпуск седана LADA Granta в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом. LADA Granta Drive Active предлагается с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет от 653 тыс. 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией – от 678 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в мае реализация LADA Granta составила 5726 автомобилей (-48%). По итогам пяти месяцев 2020 года своих покупателей нашли 38444 автомобиля этого семейства, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще обновления и новые модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».