Fiat Professional готовится к запуску нового Fiat E-Ducato на европейский рынок

Компания Fiat Professional в ближайшие месяцы начнет продажи в Европе нового полностью электрического аккумуляторного электромобиля Fiat E-Ducato.

Как сообщает пресс-служба Fiat Professional, на электромобиле E-Ducato впервые будет установлен логотип, разработанный FCA Style Centrе, который состоит из двух отдельных элементов: буквы «Е» синего цвета, означающего инновации, экологичность, и матовой серебряной «D» (первой буквы в слове Ducato).

Новый E-Ducato станет не только линейкой автомобилей, но и набором модульных опций для различных размеров батареи. Эти модули будут доступны с диапазоном дистанции в типичном городском цикле от 200 до более чем 330 км при стандартных погодных условиях.

Скорость E-Ducato для более эффективного энергопоглощения ограничена 100 км/ч, максимальная мощность составляет 90 кВт, максимальный крутящий момент – 280 Нм. Модель будет представлена во всей гамме вариантов кузова, с тем же объемом грузового отсека от 10 до 17 куб.м, что и у обычного Fiat Ducato, и лучшим показателем грузоподъемности – до 1950 кг.

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