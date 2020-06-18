Авторынок Москвы в мае: лидер среди марок – BMW, бестселлер – Hyundai Creta

Многие дилеры Москвы сумели запустить свои автосалоны (закрытые во время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса) только в начале июня – позже, чем в других регионах России. Соответственно в мае столичный рынок демонстрирует более глубокое падение, чем в целом по России (-48%). Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», москвичи в прошлом месяце приобрели 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 65% ниже результатов мая 2019 года.

Эксперты агентства отмечают, что наиболее популярными у жителей столицы в мае были автомобили BMW, которые разошлись тиражом в 681 единицу. Иными словами, это практически каждый девятый купленный экземпляр. В пятерку самых популярных брендов тут также вошли KIA (661 шт.), Hyundai (628 шт.), Skoda (515 шт.) и Toyota (502 шт.). Показатели других марок составили менее 500 машин.

Что касается модельного рейтинга, то здесь лидирует кроссовер Hyundai Creta, обладателями которого в мае стал 231 москвич. На втором месте – KIA Rio (221 шт.), на третьем – Volkswagen Tiguan (189 шт.). В пятерку самых популярных в прошлом месяце также попали Skoda Octavia (178 шт.) и Toyota Camry (157 шт.). За ними следуют LADA Vesta (155 шт.), BMW X5 (152 шт.), Skoda Kodiaq (134 шт.), Volkswagen Polo (134 шт.) и LADA Largus (130 шт.).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.