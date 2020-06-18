Авторынок Москвы в мае: лидер среди марок – BMW, бестселлер – Hyundai Creta | АВТОСТАТ

Авторынок Москвы в мае: лидер среди марок – BMW, бестселлер – Hyundai Creta

521 0

Авторынок Москвы в мае: лидер среди марок – BMW, бестселлер – Hyundai Creta

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

Многие дилеры Москвы сумели запустить свои автосалоны (закрытые во время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса) только в начале июня – позже, чем в других регионах России. Соответственно в мае столичный рынок демонстрирует более глубокое падение, чем в целом по России (-48%). Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», москвичи в прошлом месяце приобрели 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 65% ниже результатов мая 2019 года.

Эксперты агентства отмечают, что наиболее популярными у жителей столицы в мае были автомобили BMW, которые разошлись тиражом в 681 единицу. Иными словами, это практически каждый девятый купленный экземпляр. В пятерку самых популярных брендов тут также вошли KIA (661 шт.), Hyundai (628 шт.), Skoda (515 шт.) и Toyota (502 шт.). Показатели других марок составили менее 500 машин.

Что касается модельного рейтинга, то здесь лидирует кроссовер Hyundai Creta, обладателями которого в мае стал 231 москвич. На втором месте – KIA Rio (221 шт.), на третьем – Volkswagen Tiguan (189 шт.). В пятерку самых популярных в прошлом месяце также попали Skoda Octavia (178 шт.) и Toyota Camry (157 шт.). За ними следуют LADA Vesta (155 шт.), BMW X5 (152 шт.), Skoda Kodiaq (134 шт.), Volkswagen Polo (134 шт.) и LADA Largus (130 шт.).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи москва модели-лидеры отечественные марки bmw bmw x5 hyundai hyundai creta kia kia rio lada lada largus lada vesta skoda skoda kodiaq skoda octavia toyota toyota camry volkswagen volkswagen polo volkswagen tiguan

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно