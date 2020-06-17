КАМАЗ передал Москве очередные 100 электробусов

КАМАЗ поставил первую сотню электробусов в рамках третьего контракта, заключенного с ГУП «Мосгортранс» в январе 2020 года. Еще столько же компания должна поставить во второй половине 2020 года, сообщает пресс-служба КАМАЗа. При этом производитель полностью берет на себя сервисное обслуживание подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Напомним, это уже третий контракт, заключенный КАМАЗом с крупнейшим в России оператором городских пассажирских перевозок. Камазовские электробусы регулярно отгружаются московскому заказчику, начиная с сентября 2018 года. В общей сложности компания передала в столицу уже 300 элкктробусов. Вся техника собирается на НЕФАЗе – дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце апреля КАМАЗ успешно выполнил контракт на поставку 655 автобусов «НЕФАЗ» в адрес «Мосгортранса». Стороны намерены продолжить совместную работу в области масштабного пополнения автопарков Москвы: в начале года были заключены очередные контракты на поставку еще 511 дизельных автобусов «НЕФАЗ». Планируется, что техника будет поставлена в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

Как отмечается, контракты с Москвой занимают значительную долю в портфеле заказов и, как следствие, во всем объеме доходов НЕФАЗа. В целом, за время партнерства со столичными перевозчиками объемы продукции, выпускаемой предприятием, существенно увеличились, а темпы производства вышли на новый уровень. По результатам 2019 года рост объема продаж пассажирского транспорта «КАМАЗ» составил 45%.

Выполнение московских заказов позволило дополнительно привлечь на НЕФАЗе более 800 человек. Всего в работе автобусного производства напрямую задействованы порядка 3000 сотрудников из основных и вспомогательных цехов, а также технологических и конструкторских подразделений.