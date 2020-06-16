Chevrolet откажется от производства седана Malibu

Американский автоконцерн General Motors не планирует продолжать выпуск модели Chevrolet Malibu с 2023 модельного года. Таким образом, история седана, которая началась в 1978 году, когда он стал отдельной моделью, остановится на текущем, шестом по счету, поколении.

Как пишет портал Motor.ru, учитывая растущую популярность кроссоверов, это решение едва ли можно назвать неожиданным. В 2019 году по всему миру было продано 131917 седанов Malibu, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. Впрочем, в первом квартале 2020-го объем продаж этой модели вырос на 3,2%, но в Chevrolet не видят перспектив для разработки нового поколения Malibu.

Напомним, недавно было прекращено производство одной из самых известных моделей Chevrolet – полноразмерного седана Impala. Спустя 62 года выпуска спрос на него падал из года в год, поэтому в компании приняли решение снять его с конвейера и освободить место для производства более перспективного электрического внедорожника от GMC, который получит название Hummer.

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