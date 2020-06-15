Renault Dokker покинул российский рынок

Компания Renault прекратила поставки в Россию компактвэнов Dokker, Dokker Stepway и фургонов Dokker Van. Об этом свидетельствуют данные мониторинга сайта «Цена Авто». Кроме того, модель уже исчезла из российского конфигуратора Renault.

Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года. Модель предлагалась в двух вариантах – пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и коммерческий фургон Renault Dokker Van. Для Renault Dokker в обоих вариантах доступны бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Стоимость модели составляла от 904 тыс. 990 рублей до 1 млн 129 тыс. 990 рублей.

Кроме того, в июле прошлого года российские дилеры Renault Россия начали продажи нового Dokker Stepway. Автомобиль предлагался по цене от 1 млн 059 тыс. 990 рублей за версию с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и от 1 млн 179 тыс. 990 рублей – с дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.) с механической трансмиссией. По сравнению с классической версией модели, Dokker Stepway получил защитные хромированные накладки на передний и задний бамперы, передние противотуманные фары с хромированной окантовкой, расширители колесных арок и др. Интерьер Dokker Stepway отличает оригинальная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке «матовый хром». Кроме того, автомобиль получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя.

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