ТОП-10 премиальных автомобилей, покупаемых в Санкт-Петербурге

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что с января по апрель 2020 года жители Санкт-Петербурга приобрели порядка 5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 4% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

Наибольшие предпочтения среди премиальных машин петербуржцы отдают продукции BMW и Mercedes-Benz. Так, автомобили этих немецких марок занимают семь позиций в ТОП-10 самых покупаемых автомобилей премиального сегмента. Лидируют здесь BMW X5 и Mercedes-Bens GLC, причем c одинаковым показателем (по 215 купленных экземпляров). За ними следует – Mercedes-Benz E-Class (205 шт.), далее – BMW X7 (173 шт.) и BMW X3 (170 шт.).

В ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей в Северной столице по итогам января – апреля нынешнего года также вошли: BMW 5 Серии (168 шт.), Lexus RX (164 шт.), Audi Q7 (153 шт.), Audi Q5 (148 шт.) и Mercedes-Benz C-Class (126 шт.).

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».