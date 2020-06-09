Новое поколение Opel Mokka первой получит новый фирменный дизайн, характеризующий будущие модели немецкого бренда. Команда дизайнеров во главе с Марком Адамсом разработала новое оформление передней части автомобилей Opel, особенностью которого стал стилистический элемент "Vizor" (Opel Vizor). Он гармонично объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Расположенный под капотом и вытянутый во всю ширину передней части, Opel Vizor делает автомобиль шире и уменьшает количество видимых элементов передней части Mokka. По центру Opel Vizor расположена эмблема Opel в виде «молнии». Новая модель комплектуется только светодиодными лампами и матричными фарами IntelliLux LED новейшего поколения. Все последующие модели Opel будут иметь стилистический акцент Opel Vizor с возможностью интегрирования новейших технологий в будущем.

"Классическая решетка радиатора больше не имеет значения для электромобилей, таких как Mokka-e. Opel Vizor – элемент, который объединяет осветительные приборы и другие технические компоненты, а также выполняет функцию защитного экрана", – отмечает главный дизайнер компании Opel Марк Адамс.

Следующее поколение Mokka имеет новые элементы дизайна передней и задней части автомобиля, соответствующие новой философии бренда и характерные для будущих моделей Opel. Направление нового дизайна марки базируется на двух пересекающихся осях. Вертикальную ось образует центральное ребро жесткости на капоте, еще более выраженное в последних моделях Opel, а характерная графика светодиодных огней символизирует горизонтальную ось. Центральный элемент – эмблема Opel.

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