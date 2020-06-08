Кроссовер Jeep Compass начали производить в Европе

Компактный кроссовер Jeep Compass, который уже выпускается в Бразилии, Мексике, Индии и Китае теперь еще начали производить и в Италии. Compass стал второй моделью американской марки Jeep, которая встала на конвейер завода в Мелфи (первым был еще более компактный паркетник Renegade). До сих пор «Компасы» поставляли в Европу с мексиканского завода FCA, а локализация позволила адаптировать машину к предпочтениям местных покупателей, пишет издание «Авторевю».

Внешность и интерьер Jeep Compass остались нетронутыми: рестайлинг у модели еще впереди. Набор комплектаций тоже привычный (Sport, Longitude, Night Eagle, Limited, S), однако для итальянских кроссоверов подобрали новую коллекцию колес (диаметром до 19 дюймов) и цветов кузова, а возможности конфигурации оснащения стали шире. Под местные вкусы перенастроены подвеска и рулевой механизм, появились амплитудозависимые амортизаторы, в результате чего кроссовер стал быстрее в виражах.

Что касается моторной гаммы, евро-Compass предложен с бензиновыми турбомоторами 1.3 глобального семейства GSE, которые прежде ставили на эту модель только в Китае. Версия мощностью 130 л.с. сочетается с «механикой», а 150-сильному варианту положен 6-ступенчатый преселективный «робот» с двумя сухими сцеплениями и режимом Sport. Сохранился и турбодизель 1.6 Multijet II (120 л.с.), но только с механической коробкой передач.

Однако со всеми перечисленными силовыми агрегатами Compass имеет только передний привод. Впрочем, таковы предпочтения европейских покупателей в этом классе. Полноприводным будет только подзаряжаемый гибрид Compass 4xe, рассекреченный еще в январе. Передние колеса у него приводит та же бензиновая турбочетверка 1.3, а задние колеса вращает отдельный электродвигатель. На выбор – две версии суммарной мощностью 190 и 240 л.с.

У дилеров в Старом Свете машины итальянского производства появятся в течение лета, цены в самой Италии уже объявлены – от 28750 евро. Но для российского рынка это ничего не меняет. К нам поставляют кроссоверы Jeep Compass мексиканского производства с атмосферником 2.4 (150 или 175 л.с.), классическим «автоматом» и полным приводом, а в производственной программе завода в Мелфи подобных версий нет.

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