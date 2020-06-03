Новый Audi A6 Avant доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации бизнес-седана Audi A6 45 TDI quattro и четырехдверного купе Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. Новинки поступят в продажу в августе 2020 года, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Новый Audi A6 Avant доступен на выбор с тремя двигателями: 2.0 TDI и 2.0 TFSI мощностью 190 л.с. с передним приводом (от 3 млн 311 тыс. руб. и 3 млн 357 тыс. рублей соответственно), а также дизельным двигателем 3.0 TDI мощностью 249 л.с. с полным приводом quattro (от 4 млн 194 тыс. руб.). Габаритная длина автомобиля составляет 4939 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1467 мм. Колесная база 2924 мм обеспечивает впечатляющий запас пространства в салоне, в том числе – на уровне локтей на переднем и заднем рядах сидений, а для пассажиров задней части салона – и в зоне коленей. Объем багажника Audi A6 Avant составляет 565 л.

Новая версия Audi A6 45 TDI quattro quattro (от 3 млн 999 тыс. руб.) оснащается дизельным двигателем 3.0 TDI мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой полного привода quattro. Разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Максимальный крутящий момент 600 Нм доступен в диапазоне 1500-2750 об/мин.

Бизнес-седан доступен для заказа на российском рынке в пяти модификациях: Audi A6 55 TFSI quattro (340 л. с.), Audi A6 45 TFSI quattro (245 л. с.), Audi A6 40 TFSI (190 л. с.), Audi A6 40 TDI (190 л. с.) и Audi A6 45 TDI quattro (249 л.с.).

В стандартное оснащение Audi A6 и Audi A6 Avant входят система Audi drive select, позволяющая выбирать режимы управляемости и динамики, система курсовой устойчивости ESC, система рекуперации, система старт/стоп, индикатор падения давления в шинах, светодиодная оптика, зеркало заднего вида в салоне с автозатемнением, электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, обогрев передних сидений, климат-контроль с индивидуальной для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз-контроль и др.

Что касается новой модификации Audi A7 Sportback 45 TDI quattro (от 4 млн 810 тыс. руб.)., четырехдверное купе преодолевает отметку 100 км/ч всего за 6,3 с. Российским покупателям доступны на выбор три модификации: Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro (340 л.с.), Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro (245 л.с.) и Audi A7 Sportback 45 TDI quattro (249 л.с.).

В стандартное оснащение Audi A7 Sportback 45 TDI quattro входят светодиодная оптика, система старт/стоп, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, датчики дождя и света, электрорегулировка передних сидений с функцией памяти настроек для сиденья водителя, обогрев передних сидений, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз-контроль и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».