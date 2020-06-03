Рынок новых автомобилей в Литве в мае упал на 54%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам мая 2020 года составили 2,2 тыс. единиц. Это на 54% меньше, чем год назад. Такие данные приводит портал AutoTyrimai со ссылкой на государственное предприятие «Регитра». Эксперты связывают это с пандемией коронавируса, отмечая, что майские продажи оказались все же немного лучше апрельских, когда рынок упал на 67%.

В мае реализация легковых автомобилей в этой стране упала на 52% до 2057 экземпляров, а LCV - на 74% до 144 шт. Пятерку брендов-лидеров литовского рынка в мае возглавляет Fiat, продавший за месяц 768 автомобилей. Затем следуют Toyota (380 шт.), Skoda (207 шт.), Volkswagen (181 шт.) и Peugeot (75 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 38 автомобилей.

В модельном рейтинге в сегменте легковых самым востребованным был Fiat Tipo (443 шт.). На втором месте - Fiat 500 (260 шт.), на третьем - Toyota Corolla (124 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самыми популярными были Renault Master (28 шт.) и Volkswagen Crafter (19 шт.). Эксперты также отметили, что в мае в стране было куплено два роскошных кроссовера Lamborghini Urus.

В целом с начала года жителями Литвы было приобретено 15,5 тыс. новых автомобилеей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (21,2 тыс. шт.).

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