Женевский автосалон может состояться только в 2022 году

Автосалон в Женеве, который в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, может состояться только в 2022 году. По словам организаторов выставки, такие поздние сроки переноса мотор-шоу связаны с финансовыми трудностями.

Как пишет портал Autonews.ru, отмена Женевского мотор-шоу в 2020 году обернулась убытками в размере 11 млн швейцарских франков. После этого организаторы мероприятия были вынуждены обратиться к местным властям с просьбой о кредите в 16,8 млн швейцарских франков. Однако согласовать получение финансовой помощи у них не получилось и они отказались от этого займа. В сложившейся ситуации шансов на проведение этого автосалона в Женеве в 2021 году практически нет.

Напомним, юбилейный, 90-й автосалон в Женеве был отменен за четыре дня до своего открытия из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято местными властями, которые запретили все крупные общественные мероприятия в стране минимум до 15 марта. Однако автопроизводители решили не отказываться от запланированных премьер и устроили виртуальный автосалон с онлайн-премьерами своих новинок.

Стоит отметить, что Женевский автосалон – не единственное крупное автомобильное мероприятие, которое было отменено из-за ситуации с распространением нового вируса. В их числе Московский автосалон, а также мотор-шоу в Нью-Йорке. Проблем не избежал и Североамериканский международный автосалон (NAIAS), который должен был пройти в новом формате летом 2020 года в Детройте.

Пекинский автосалон, в свою очередь, перенесли на осень нынешнего года. Как сообщают организаторы мероприятия, мотор-шоу пройдет с 26 сентября по 5 октября. Изначально выставка должна была пройти в апреле 2020 года. Кроме того, организаторы мотор-шоу в Париже заявили, что из-за эпидемии коронавируса мотор-шоу не сможет состояться в привычном формате. При этом о полной отмене мероприятия сказано не было.

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