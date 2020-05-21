Петербургский завод Toyota наладил выпуск средств индивидуальной защиты

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Петербургский завод Toyota произвел и передал городу 20 тыс. средств индивидуальной защиты для помощи в борьбе с пандемией. Так, 10 тыс. пластиковых щитков и 10 тыс. тканевых масок были изготовлены сотрудниками предприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Как отмечается, помощь Санкт-Петербургу стала частью глобальной кампании, в рамках которой большинство заводов Toyota производят средства индивидуальной защиты для борьбы с пандемией.

Кроме того, в продолжение инициативы, в рамках которой компания Toyota передала 45 автомобилей корпоративного парка различным учреждениям Минздрава в Москве, еще 12 автомобилей Toyota будут переданы властям Санкт-Петербурга.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.