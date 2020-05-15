Стали известны подробности о новом Opel Mokka

Компания Opel опубликовала серию новых тизеров компактного кроссовера Mokka следующего поколения. Кроме того, стали известны некоторые подробности о технической начинке автомобиля.

Как пишет портал Autonews.ru, следующий Mokka построен на модульной платформе CMP французской группы PSA, в состав которой Opel вошел три года назад. Благодаря новому шасси кроссовер станет примерно на 120 кг легче предшественника при практически такой же колесной базе.

По предварительным данным, следующий Opel Mokka разделит линейку моторов с новым Peugeot 2008. Речь идет о 1,2-литровых наддувных бензиновых двигателях мощностью 100, 130 и 155 л.с., а также о 1,5-литровом дизеле, выдающем 100 и 130 л.с.

Кроме того, Opel подтвердил, что у Mokka будет полностью электрическая версия. По предварительным данным, она позаимствует установку у «зеленого» Corsa c 136-сильным электромотором и комплектом батарей на 50 киловатт-часов.

Напомним, в 2019 году марка Opel вернулась в Россию после четырех лет отсутствия. На данный момент линейка немецкой марки представлена тремя моделями: кроссовером Grandland X, минивэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro.

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