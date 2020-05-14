Mercedes-Benz поставил клиенту 20 фургонов Sprinter «Рефрижератор» для перевозки лекарств

Компания «Мерседес-Бенц Рус» передала фармацевтическому дистрибьютору «ФК Гранд Капитал» 20 фургонов Mercedes-Benz Sprinter, специально переоборудованных для перевозки лекарств. Грузовой отсек автомобилей специальным образом термоизолирован с применением современных материалов и оснащен рефрижераторной установкой, что гарантирует поддержание заданной температуры в диапазоне от -10 до +12 градусов, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В переданных клиенту автомобилях установлены системы контроля «слепых зон» и стабилизации при боковом ветре. Для водителя созданы максимально комфортные условия: удобное сиденье с подлокотником, USB разъемы, аудиосистема, дополнительный отопитель, многочисленные отделения для хранения бумаг и мелочей. Автомобили оснащены экономичным дизельным двигателем ОМ651.

Изотермические фургоны на базе цельнометаллического кузова Sprinter – готовое решение сертифицированных российских кузовопроизводителей. Подобные автомобили находят все более широкое применение в различных направлениях бизнеса: перевозка медикаментов, скоропортящихся и требующих соблюдения строгого температурного режима товаров. Теплоизолированный кузов обеспечивает сохранение стабильной температуры, а холодильно-отопительная установка позволяет поддерживать грузовой отсек и груз в заданном диапазоне температур.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 154 малотоннажных автомобиля (+3%), по итогам первого квартала – 328 машин (-9%). По итогам продаж в марте и за первый квартал в целом в сегменте премиальных среднеразмерных автомобилей лидером стал V-Класс. Новый Sprinter оказался самым популярным импортируемым крупным малотоннажным автомобилем на российском рынке в марте и в первом квартале.

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