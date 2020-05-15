Toyota отметила 20-летие Prius юбилейной спецсерией

Компания Toyota отпраздновала 20-летие с момента начала продаж гибридов Prius в США юбилейной спецсерией 2020 Edition. Отличительными чертами лимитированных хэтчбеков станут черные шильдики и колесные диски, избранные цвета кузова и фирменный декор. Всего будет выпущено 2020 экземпляров Prius 2020 Edition.

Как пишет портал Motor.ru, узнать юбилейные «Приусы» можно по черным глянцевым логотипам на крыльях и крышке багажника, 17-дюймовым антрацитовым дискам, затемненной оптике и контрастному корпусу наружных зеркал. Покупатели Prius 2020 Edition смогут выбрать из двух цветов кузова – темно-красного Supersonic Red и белого Wind Chill Pearl.

В интерьере отличий немногим больше: все гибриды особой серии получат однотонный темный салон, украшенный ковриками с нашивкой Prius 2020 Edition. Взамен синей накладки на селекторе автоматической трансмиссии на Prius 2020 Edition установят черную, слегка изменятся воздуховоды.

Технических изменений для юбилейных гибридов не заявлено, однако спецсерия обзаведется модернизированной системой активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, то есть в базовое оснащение войдет адаптивный круиз-контроль, ассистент обнаружения пешеходов и велосипедистов, система распознавания дорожных знаков и автоматический дальний свет. Впрочем, тем же комплексом оснастят все «Приусы» для американского рынка, начиная с 2021 модельного года.

Цену спецверсии Toyota Prius 2020 Edition североамериканское представительство объявит позднее. Серьезной доплаты за «эксклюзивность» не ожидается: спецсерия основана на средней комплектации XLE, так что особый гибрид будет стоить от 28375 долларов до 32500 долларов.

Рассекретив юбилейный Prius, Toyota анонсировала премьеру двух новых гибридов, которая пройдет в следующий понедельник, 18 мая. Одной из новинок может стать электрифицированная версия минивэна Sienna.

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