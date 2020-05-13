Jaguar I-Pace подешевел в России после обнуления пошлин на электромобили

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о снижении цен на полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace 2020 модельного года в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза с 4 мая 2020 года. Стартовая стоимость модели на российском рынке составляет 5 млн 946 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace оснащается литий-ионной батареей емкостью 90 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 470 км (цикл WLTP). Зарядить батарею с нуля до 80% можно всего за 40 минут с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку или за 90 минут через точку в 50 кВт. При домашней зарядке через AC-точку (7кВт) потребуется чуть более 10 часов. Сочетание полного привода, общей мощности в 400 л.с. и крутящего момента в 696 Нм позволяет новому электрическому SUV Jaguar разогнаться с нуля до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Пакет интеллектуальных технологий, в который входит система предварительной подготовки батареи, позволяет оптимизировать запас хода.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года Jaguar I-Pace стал самым продаваемым электромобилем на российском рынке: он разошелся тиражом в 18 экземпляров.